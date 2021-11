Alison Van Uytvanck grijpt naast plaats in halve finales in Linz

Van Uytvanck verloor in de kwartfinales van het Amerikaanse derde reekshoofd Danielle Collins (WTA 29) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 30 minuten. In de halve finales wacht voor Collins de Amerikaanse Alison Riske (WTA 73) of de Chinese Xinyu Wang (WTA 106).

Collins schakelde in de tweede ronde Greet Minnen (WTA 74) vlot uit in twee sets (6-1 en 6-2).