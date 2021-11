Tony Ramaekers, voorzitter van KC De Zavelzekskes, brengt alles in gereedheid voor het carnavalsfeest in Maasmechelen. — © TP

Maasmechelen

11 november is traditioneel de start van het carnavalsseizoen. Maar terwijl in Nederland de ene na de andere festiviteit afgelast of verboden werd, kan er in onze provincie wel gefeest worden. Met Covid Safe Ticket, hier en daar een mondmasker… en wellicht veel Nederlanders.