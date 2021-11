De vernieuwing van het wegdek gebeurt over een zone van zo’n 1,2 kilometer in de rijrichting Hasselt waar bij hevige regenval al zware ongevallen gebeurden. — © gvb

Pelt

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in Pelt vanaf woensdag 17 november een gedeelte van het wegdek van de Noord-Zuid (N74). Het gaat om een zone van zo’n 1,2 kilometer in de rijrichting Hasselt waar bij hevige regenval al zware ongevallen gebeurden. In het voorjaar van 2022 zullen ook dubbele vangrails in de middenberm worden geplaatst.