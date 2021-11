Ambitieuze Tom Pidcock over zijn grote rivalen: “Mathieu van der Poel is alleen blij als hij wint, Wout van Aert kiest zijn dagen uit”

De 22-jarige Pidcock heeft er een knap wegseizoen opzitten. Zo won hij de Brabantse Pijl, werd hij tweede in de Amstel Gold Race, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, vijfde in de Strade Bianche, zesde op het WK en zesde in de Waalse Pijl. De Brit werd ook olympische kampioen mountainbiken.

Het veldritseizoen laten schieten, zit er echter niet in voor de alleskunner. Hij wil graag wereldkampioen worden deze winter. In een discipline waarmee hij vijf jaar geleden ‘voor de lol’ begon. Op het WK in Zolder ging toen een nieuwe wereld voor hem open.

“Toen kende ik eigenlijk alleen Sven Nys”, zegt Pidcock aan Cyclingnews. “Ik had geen idee wie Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren. Maar toen kwamen er op amper twee dagen tijd 100.000 supporters kijken. Het was zo luidruchtig bij de finish en best gestoord hoe de Belgen reageerden op de winst van een Belg (Van Aert, red.).”

De Brit vocht veel duels uit met Eli Iserbyt, maar in 2020 in Gavare vloerde hij Van der Poel. “Ik ging er toen vanuit dat hij lek was gereden”, herinnert Pidcock zich nog. “Mathieu maakte veel fouten, maar toen bleek dat ik hem er op eigen kracht had afgereden. Hij was niet noodzakelijk blij om van mij te verliezen, maar zijn rivaliteit is groter met Wout en dus feliciteerde Mathieu mij. Dat was mijn eerste échte overwinning, de eerste die ertoe deed.”

© BELGA

Crossen is “intens”

Pidcock ziet zijn twee grote rivalen niet veel, maar er is soms wel contact. “Ik heb een paar keer Fortnite gespeeld met Mathieu en praat soms met hem over auto’s. Met Wout vind ik het leuk om te praten wanneer ik hem zie na podiumceremonies. Er is wel een verschil tussen de twee. Mathieu is alleen blij als hij wint, terwijl Wout meer zijn dagen kiest. Soms gaat hij vol en dan wint hij, behalve op het WK van dit jaar. Maar ze zijn allebei heel sterk en explosief. Wout klimt beter dan Mathieu, maar ze kunnen allebei massasprints én klassiekers winnen. Ik kan dat ook, maar ik ben nog niet zo sterk of zo snel aan de finish.”

Reden te meer om deze winter opnieuw het veld in te duiken. “In de cross ga je vanaf de start voluit”, aldus Pidcock. “Als je een slechte dag hebt, heb je geen tijd om je goede benen te vinden. Een cross nabootsen op training, is daardoor ook onmogelijk. Je komt nooit in de buurt van die lange inspanning. Het is ook gewoon anders tijdens een wedstrijd. Dan voel je de pijn niet of toch minder. Hoe sneller je fietst, hoe hoger de adrenaline. Het is echt intens.”