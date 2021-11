Wie zich niet laat vaccineren, krijgt geen gratis coronabehandeling meer in Singapore

Wie zich niet laat vaccineren in Singapore, komt niet meer in aanmerking voor een gratis behandeling bij een eventuele besmetting. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

“We gaan Covid-patiënten die zich bewust niet hebben laten vaccineren vanaf 8 december laten betalen voor hun ziektebehandeling als ze besmet worden”, staat te lezen in een mededeling van het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om mensen die wel in aanmerking komen voor het vaccin maar er bewust voor kiezen om zich niet te laten prikken. Wie niet in aanmerking komt, zoals mensen met bepaalde aandoeningen, valt niet onder die beslissing.

Volgens het ministerie is de situatie wel beter dan ze de voorbije weken was, maar zijn er nog steeds te veel besmettingen en zijn te veel ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten. “Van de 280 bedden op intensieve worden er momenteel 134 ingenomen door Covid-patiënten, waarvan de meerderheid niet gevaccineerd is”, zegt minister Janil Puthucheary. “We moeten blijven proberen om dat aantal zo laag mogelijk te houden.”

Meer dan 80 procent van de inwoners van Singapore is gevaccineerd, maar door talrijke nieuwe uitbraken staat de zorgsector er weer onder zware druk.