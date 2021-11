Terwijl België, Nederland en andere Noord-Europese landen worstelen met nieuwe coronamaatregelen, gaat het in de Zuid-Europese landen Spanje en Portugal bijzonder goed. De vaccinatiegraad is torenhoog, de besmettingscijfers zijn er laag en het leven is er op de vele mondmaskers na bijna weer ‘normaal’. Wat is het geheim van het Iberisch Schiereiland?