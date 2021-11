Twee jonge vrouwen hebben in de voorbije dagen minstens twee keer uitgebreid getafeld in de Antwerpse horeca zonder te betalen. Wat bezielt tafelschuimers eigenlijk? “Als het hardnekkige recidivisten zijn, is er sprake van een ernstige stoornis, die heel moeilijk te genezen is”, zegt gerechtspsychiater Rudy Verelst.