Geruchten over relatie tussen Belgische prins Gabriël en Nederlandse kroonprinses Amalia zwellen aan: kan het kloppen?

De geruchten over een relatie tussen onze prins Gabriël en de Nederlandse prinses Amalia zwellen aan. Eerst schreef de Argentijnse site Mendoza Post over “el novio secreto” van Amalia. Nu meldt ook het Duitse societyblad Gala dat de twee verliefd zijn. Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter twijfelt aan het verhaal.

Eind vorig jaar al titelde de Argentijnse nieuwssite Mendoza Post “El novio secreto de la princesa Amalia, hija de la Reina Máxima de Holanda”. Of “Het geheime vriendje van prinses Amalia, de dochter van de Nederlandse koningin Máxima”. Dat net een Argentijnse nieuwsbron daarmee uitpakt, mag niet verrassen: de Nederlandse koningin Máxima is Argentijnse.

Het bericht in de Mendoza Post die als eerste berichtte over de geheime relatie tussen Amalia en Gabriël. — © Mendoza Post

Het geheime vriendje is volgens de Mendoza Post de Belgische prins Gabriël (18), tweede kind van onze koning Filip en koningin Mathilde. Amalia (18), is de oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima en dus kroonprinses.

Mendoza Post verklapte niet wat de bronnen waren voor het bericht over hun relatie. Het schreef enkel dat “velen ons zeggen dat Amalia een geheim vriendje heeft en dat het de Belgische prins Gabriël is.”

Ook de Spaanse nieuwssite Mujer Hoy berichtte over de relatie . Foto: Mujer Hoy

Nu beweert ook het Duitse societyblad Gala bronnen te hebben die de prille relatie tussen Amalia en Gabriël bevestigen. Volgens Gala is de liefde wederzijds. De twee kennen elkaar trouwens al van toen ze kinderen waren en de twee koninklijke families geregeld bij elkaar over de vloer kwamen.

Onze redactie nam contact op met het Belgische Paleis om het gerucht over de relatie bevestigd of ontkend te krijgen. Daar luidde het antwoord enkel: “Dit gaat over privézaken en daarop geven wij geen commentaar.”

Geografische afstand

Wim Dehandschutter, de royaltywatcher van Het Nieuwsblad heeft grote twijfels bij de geloofwaardigheid van dit verhaal. “Het circuleert nu al een paar weken op het internet, op basis van een bericht op die duistere Argentijnse site. Ik geloof het alvast niet.”

Wim Dehandschutter wijst onder andere naar geografische afstand. Gabriël is in september begonnen aan het National Mathematics and Science College in Warwickshire, in de Engelse regio West Midlands. De koningszoon volgt een vooropleiding van één jaar in de richting Wiskunde, Hogere Wiskunde en Natuurkunde. “Prinses Amalia neemt een sabbatjaar. Daardoor kan ze reizen en langer van huis weg zijn, maar dan nog denk ik dat het gezien de afstand toch moeilijk is om samen te zijn”, zegt Wim Dehandschutter.

Probleem met grondwet?

Volgens grondwetsspecialisten is er een probleem met de relatie Amalia/Gabriël. Bij onze onafhankelijkheid (van Nederland) in 1830 bepaalde het Nationaal Congres dat “Leden van het stamhuis van Oranje/Nassau voor altijd uit alle macht of gezag in België uitgesloten zijn.” Op basis daarvan zeggen juristen dat een huwelijk tussen Amalia en Gabriël niet kan. Om dit te veranderen, is volgens de Raad van State een grondwetswijziging nodig. Voorstellen daarvoor werden al ingediend in 1993, 2002 en 2003, maar zijn nooit doorgevoerd.

Wim Dehandschutter zegt dat zelfs zonder een aanpassing van die wet een relatie tussen de Belgische prins en Nederlandse prinses wel zou kunnen. “De wet laat genoeg ruimte voor interpretatie. Er staat letterlijk dat de Oranjes uitgesloten zijn van enige macht in België. Daaruit concludeer ik dat ze niet mogen regeren. Maar er staat niet expliciet dat ze niet mogen trouwen.”

“Gesteld dat Amalia en Gabriël toch verliefd zijn, dan zou de zoon van Filip en Mathilde trouwens de prins-gemaal van de toekomstige koningin van onze noorderburen worden”, stipt Dehandschutter aan. “De ironie is dan juist dat hij enige macht in Nederland zou krijgen, en geen wet die een Belgische prins dat daar zou verbieden.”