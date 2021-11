Fietsers Okra Lommel-Centrum zijn wereldkampioenen

Elke dinsdagnamiddag komen een aantal leden van Okra Lommel-centrum samen aan de centrale bibliotheek om een gezonde fietstocht te maken onder de leiding van de bekwame wegkapiteins Fons Geboers en Jan Vandenberk. "Deze week mochten we de 'wereldkampioen-hesjes' ontvangen", vertellen de fietsers. "Zo'n uniek hesje kon verdiend worden door tijdens de maanden juli tot september minstens 267 kilometer - de afstand die de beroepsrenners maakten tijdens het wereldkampioenschap in ons land - te fietsen in Okra-verband."