Leveringen aan Panos stopgezet na twee dodelijke ongevallen op plein voor station: “Mogelijk moet zaak sluiten”

Bij La Lorraine, het moederbedrijf achter Panos, werd woensdagochtend crisisoverleg gehouden na de twee dodelijke ongevallen op het Burgemeester E. Ryckaertsplein, voor het station Antwerpen-Berchem. Bij die ongevallen kwamen zaterdag en maandag een vrouw van 19 en een vrouw van 55 om het leven. Zij werden allebei omvergereden door een leverancier van de broodjeszaak die achteruit reed met zijn vrachtwagen. Op die vergadering werd beslist om de leveringen aan de broodjeszaak tijdelijk stop te zetten.

“Na die twee tragische ongevallen, waar we veel vragen en onbegrip over hebben, vonden we het onze morele verplichting om de leveringen op deze locatie stop te zetten”, zegt Nele Van Malderen van La Lorraine. “Die leveringen gebeuren door een externe transportfirma en de politie is een onderzoek aan het voeren, dus voorlopig wordt dat stopgezet.”

Veiligheid primeert

Hoe lang zal afhangen van het onderzoek. “De veiligheid primeert”, zegt Van Malderen. “We moeten tijd geven aan de transporteur en de politie om de ongevallen in alle sereniteit te onderzoek en ons garanties te geven dat er weer veilig geleverd kan worden op die locatie. Ik hoop dat we zo snel mogelijk oplossingen vinden. Als dat vandaag opgelost geraakt, des te beter. Maar het kan langer duren.”

Dat laatste scenario zou een groot probleem zijn voor de Panos daar, want normaal worden daar dagelijks nieuwe producten geleverd. “Dit kan wel betekenen dat die moet sluiten. Zolang er producten zijn om te verkopen, kan de zaak open blijven.”

La Lorraine onderzocht wel of er niet op een andere locatie, bijvoorbeeld een zijstraat van het plein, geleverd kan worden, maar ook daar werd geen oplossing gevonden. “Het is daar een heel complexe verkeerssituatie en we hebben niet de garanties dat we op veilige plaatsen kunnen leveren. Dan doen we het niet. Het is niet veilig genoeg.”