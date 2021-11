Met deze TikTok-hack poets je grote spiegels in een mum van tijd

“Alles wat je nodig hebt is een Swiffer, glasreiniger en een microvezelpoetsdoek”, legt Mai uit. “Eerst spuit je de spiegel in met de glasreiniger, zoals gewoonlijk. Maar in plaats van af te nemen met keukenpapier of een schoonmaakdoekje, plaats je de microvezeldoek op een Swiffer en dan ga je de spiegel te lijf, net als een professionele glazenwasser.”

De hack van Mai kreeg inmiddels meer dan 146.000 likes. “Geweldig idee voor een klein persoon”, reageerde iemand. Iemand anders voegde eraan toe: ”37 weken en 5 dagen zwanger, dit is zo handig, want zo hoef ik niet meer op de wastafel te klimmen.”

De Swiffer-hack is niet alleen handig voor het poetsen van badkamerspiegels, maar voor elke grote spiegel, glazen schuifwanden en zelfs je auto.