Politieheli vindt vermiste vrouw na bijna vijf uur in struiken terug. “Ze was enkel zichtbaar uit de lucht”

Een 79-jarige vrouw raakte dinsdagavond vermist in Brugge. Ze werd uiteindelijk bijna vijf uur later dankzij de politiehelikopter die met infrarood- en warmtecamera’s kon zoeken in de struiken teruggevonden. Ze werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

De melding kwam dinsdagavond omstreeks 18 uur bij de Brugse politie binnen. De 79-jarige vrouw - een patiënte van het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge was even voordien uit de instelling weggewandeld en in ongekende richting vertrokken De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd door de toestand en leeftijd van de vrouw. De politie ging dan ook met man en macht op zoek.

Vier ploegen van de Brugse politie zochten naar de vrouw. En ook het droneteam van de scheepvaartpolitie werd ingeschakeld. De Cel Vermiste Personen kon uiteindelijk de politiehelikopter uit Brussel en een hondengeleider inzetten. De ziekenhuizen werden verwittigd en ook De Lijn werd op de hoogte gebracht.

Het waren uiteindelijk de mensen in de politiehelikopter die de bejaarde vrouw omstreeks 22.45 uur konden lokaliseren. Zij lag tussen de struiken op een moeilijk zichtbare plek. “Die was enkel zichtbaar vanuit de lucht met infrarood- en warmtecamera’s”, aldus Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “De inzet van de helikopter zorgde voor wat lawaaihinder en klachten van inwoners. Maar die was dus wel succesvol.” De vrouw werd uiteindelijk ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.