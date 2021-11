Politie onderzoekt brand aan gsm-mast in Ternat: “Vlakbij brandbom aangetroffen”

Politie, brandweer en ontmijningsdienst DOVO zijn al de hele voormiddag druk in de weer in de buurt van het recyclagepark en de gemeentelijke werkliedenloods langs de Assesteenweg in Ternat. Daar veroorzaakte een brand vanochtend vroeg behoorlijk veel schade aan een gsm-mast. In eerste instantie werd gedacht aan een poging tot koperdiefstal die kortsluiting veroorzaakte, maar er lijkt toch meer aan de hand.

Het onderzoek loopt nog volop maar het heeft er volgens de eerste elementen alle schijn van dat het vuur aan de mast opzettelijk is aangestoken. Aan een andere mast op dezelfde site werd volgens burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V en Volks) immers ook geknoeid.

“Aan die mast, die gebruikt zou worden voor het Astrid communicatienetwerk voor hulpdiensten, werd een soort brandbom met ontstekingsmechanisme aangetroffen. Het springtuig is niet afgegaan. DOVO is ter plaatse om het projectiel te ontmantelen. Of dezelfde soort brandbom gebruikt is om de gsm-mast te beschadigingen is onduidelijk.”

Verder is voorlopig wel duidelijk dat op camerabeelden rond 5 uur vanochtend twee personen te zien zijn op het terrein. Zij zouden de site hebben betreden door een gat in een omheining vlakbij een van de masten te knippen.

Het parket Halle-Vilvoorde kon voorlopig enkel de brand aan de gsm-mast bevestigen. “We hebben een branddeskundige aangesteld die vandaag ter plaatse zal gaan”, luidt het.

JVI