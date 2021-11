Coens wil dossier van gascentrales op Overlegcomité: “Ik heb plaatsvervangende schaamte”

CD&V-voorzitter Joachim Coens vraagt dat het dossier van de gascentrales besproken wordt op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Dat heeft de CD&V-voorzitter gezegd aan VRT Nieuws en de partijwoordvoerder heeft het bericht aan Belga bevestigd. Coens maakt zich zorgen over de bevoorradingszekerheid en roept Vlaams minister-president Jan Jambon en premier Alexander De Croo op om de kwestie te bespreken op het Overlegcomité.

Dinsdag raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog. Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering die tegen 2025 minstens 5 van de 7 kerncentrales wil sluiten.

LEES OOK. Demir keurt vergunning van gascentrale Vilvoorde af en zet kernuitstap op losse schroeven

De politieke discussie over de gascentrales loopt hoog op en de verwijten vliegen over en weer. CD&V-voorzitter Joachim Coens doet nu een oproep om het geruzie te stoppen. “Ik heb plaatsvervangende schaamte voor het geruzie rond dit belangrijke dossier”, zo zei hij aan de VRT.

De CD&V-voorzitter vreest wel dat de beslissing over de gascentrales de bevoorradingszekerheid in ons land in het gedrang kan brengen. Hij pleit daarom volgens de CD&V-woordvoerder voor meer samenwerking tussen de Vlaamse en federale regering en hij vraagt om het dossier te bespreken op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen.