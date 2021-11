Werf in Herk-de-Stad geeft startschot om verkeersveiligheid op Limburgse wegen te verhogen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft woensdag in Herk-de-Stad het startschot gegeven voor MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ in Limburg. Met die nieuwe Vlaamse bestuurlijke aanpak wil de minister meer verkeersveiligheid realiseren door minder regels, meer efficiëntie en een betere samenwerking, klinkt het.

Woensdag start de eerste werf op het terrein in Herk-De-Stad, waar de afslagstrook op de N2 (Ursulinnenstraat) wordt verlengd. De ingreep is nodig om de verkeersafwikkeling en veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Er volgen nog werven in Genk (N702 Taunusweg), Zutendaal (N77), Diepenbeek (E313 4 bruggen) en Dilsen-Stokkem (N78).

In totaal zullen er in Limburg later dit jaar en in 2022 op 50 locaties werken worden uitgevoerd. Eind juni 2021 werd de samenwerking tussen de verschillende partners officieel bevestigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt samen met Confederatie Bouw Limburg om gekende onveilige verkeerspunten aan te pakken. Daarbij worden (kleine) lokale wegenbouwers en studiebureaus opgeleid en begeleid door Confederatie Bouw Limburg.

Noodzaak

“Met MIA wil ik onder andere zorgen voor een vereenvoudiging van ingewikkelde procedures en komaf maken met dienstorders die, in het belang van de verkeersveiligheid, de aanpak en uitvoering van kleine infrastructurele werken of quick-wins (te) vaak verhinderen”, zegt minister Peeters. “Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling. Nu de cijfers stagneren, is een innovatieve aanpak een absolute noodzaak.”

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige punten. Dat betekent dat risico’s worden opgespoord nog voor er slachtoffers vallen. Die werken worden gecoördineerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

“We moeten uiteraard gevaarlijke punten aanpakken, maar we moeten vooral voorkomen dat ze zich vormen”, aldus Peeters. “Op deze locaties zullen risico’s worden opgespoord. Het doel is het ontwikkelen van een methodologie en die dan ook verder uitrollen over heel Vlaanderen.”

Burgerparticipatie

Verder is er binnen MIA een platform met burgerparticipatie rond verkeersveiligheid, waaraan de lokale besturen van onder meer Hamont-Achel, Tessenderlo en Lummen meewerken. Daarnaast wordt er gewerkt aan proactieve verkeersveiligheidsevaluatie op basis van conflictobservatie met camera’s op vijf verschillende locaties in Lummen, Lanaken, Maasmechelen, Pelt en Hasselt. Met behulp van drones worden ook verkeersonveilige situaties in kaart gebracht op drie locaties in Beringen, Lanaken en Dilsen- Stokkem.