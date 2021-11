Bart Wellens en 84 andere ploegleiders weer naar school: “Ik heb er Google Translate moeten bijnemen, anders waren ze mij kwijt”

Geen Bart Wellens donderdag in Niel. De vijfvoudige winnaar van de Jaarmarktcross zit deze week namelijk in Aigle... om te studeren. Vrijdag moet hij samen met 84 andere lotgenoten op het Zwitserse hoofdkwartier van de UCI een examen afleggen, zodat hij officieel als ploegleider in de World Tour actief mag zijn. “Niet voor de poes. Ik hoor dat er elk jaar een paar gasten gebuisd zijn.”