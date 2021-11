Franse jogster (17) “werd meegenomen en vastgehouden door meerdere ontvoerders”

De 17-jarige jogster die maandag in het Franse departement Mayenne verdween en een dag later weer levend opdook, werd meegenomen door meerdere ontvoerders. Dat heeft ze aan de politie verteld tijdens haar eerste verhoor. Meer details kon de tiener, die zwaar aangedaan is door de feiten, nog niet geven.

De jogster was maandag verdwenen en dook dinsdagavond plots op in een kebabzaak in Mayenne. Ze is nog in shock, maar tijdens haar verhoor vertelde ze al wat er met haar gebeurd is. Ze was door meerdere mensen ontvoerd, zo zei ze, waarna die haar gevangengehouden hebben. Ze slaagde er uiteindelijk in te ontsnappen.

LEES OOK. Zeventienjarige jogster die in Frankrijk verdween duikt gewond op in restaurant

Over waar ze vastgehouden werd of door wie kon ze geen details geven.