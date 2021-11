Dit zijn de moordende bergritten in de Giro van 2022: van de Etna tot de Mortirolo en Pordoi

LEES OOK.Emotioneel moment: Giro weer over de klim waar Wouter Weylandt het leven liet

De organisatoren van de Giro d’Italia hebben woensdag de belangrijkste bergetappes van de Corsa Rosa 2022 onthuld. Met vier aankomsten bergop, en niet van de minsten met namelijk de Etna, Blockhaus, de Mortirolo, Santa Cristina, de minder bekende maar steile Menador, de Passo San Pellegrino en Passo Pordoi.

Het routeschema van de 105e editie van de Giro, die van 6 tot en met 29 mei 2022 op de agenda staat, wordt dit jaar in delen bekendgemaakt. Maandag onthulde de organisatie de zeven sprintetappes, een dag later werd duidelijk dat de volgende Ronde van Italië zes overgangsetappes telt en eerder maakten de organisatoren de drie eerste ritten op Hongaarse bodem bekend. Donderdag wordt het totaalplaatje en het rittenschema voorgesteld, alsook de slotrit die wellicht een tijdrit in Verona zal zijn.

Bernal: “Duidelijk opnieuw een zware editie”

“Met deze zes bergetappes is het duidelijk dat de Giro 2022 opnieuw een zware editie zal zijn”, aldus titelverdediger Egan Bernal, die wel al aangaf volgend jaar te passen voor de Giro en opnieuw de Tour wil rijden. “De eerste aankomst bergop is die op de Etna. Daar zullen klassementsrijders die niet 100 procent zijn er al tussenuit vallen. Daarna volgen mythische beklimmingen zoals die van de Mortirolo, waar kampioenen een stukje geschiedenis hebben geschreven. Denk maar aan Marco Pantani en anderen.”

Geen Remco Evenepoel?

Het gebrek aan veel tijdritkilometers kan er ook voor zorgen dat we dit jaar geen Remco Evenepoel aan de start zullen zien in Italië. “Het idee is dat Remco de Vuelta rijdt, eerder dan de Giro”, zei ploegbaas Patrick Lefevere eerder al over het programma van zijn poulain. “Het zou een fout zijn om hem zowel in Italië als in Spanje op te stellen. Remco zal dan nog altijd maar 22 zijn. Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem. Hij is niet op jonge leeftijd beginnen fietsen zoals Tadej Pogacar.”

De Vuelta staat in 2022 van 19 augustus tot 11 september geprogrammeerd. Volgens Lefevere wordt het doel van Evenepoel volgend jaar vooral om rittenkoersen van zes tot acht dagen te winnen. “Zoals de Tirreno-Adriatico (7 tot 13 maart), de Dauphiné (5 tot 12 juni) of de Ronde van Zwitserland (12 tot 19 juni)”, aldus de man van Deceuninck - Quick-Step.

Bekijk hieronder de ritprofielen van de bergritten en hun belangrijkste beklimmingen:

AVOLA – ETNA (Rifugio Sapienza): 166 km

ISERNIA – BLOCKHAUS: 187 km

RIVAROLO CANAVESE – COGNE: 177 km

SALÒ – APRICA (Sforzato Wine Stage): 200 km

PONTE DI LEGNO – LAVARONE: 165 km

BELLUNO – MARMOLADA (Passo Fedaia): 167 km