Gasprijzen dalen verder na historisch hoge prijzen

De gasprijzen in Europa zitten in dalende lijn, nadat de Russische aardgasreus Gazprom meer gas richting Europa stuurt. Gas blijft evenwel beduidend duurder dan een jaar geleden.

De Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas in onze contreien, zakte woensdag richting 66 euro per MWh. Paniek over gastekorten zorgde begin oktober nog voor een historisch record van meer dan 160 euro/MWh.

De gasprijzen zijn aan een dalende trend begonnen, nadat Rusland de gaskraan richting Europa verder heeft opengedraaid. Volgens handelaar Matthias Detremmerie van leverancier Elindus tonen data aan dat Gazprom woensdagochtend 30 procent meer heeft uitgevoerd dan dinsdag, wat de markten wat kalmeert. Ook de prijzen voor elektriciteit dalen mee.

LEES OOK. Onlangs nog historisch duur, nu is gas plots weer een pak goedkoper: hoe komt dat? En wanneer zal ik dat merken in mijn factuur?