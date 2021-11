Bouchez begrijpt beslissing van Demir over gascentrale Vilvoorde

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft begrip voor de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde te weigeren. De Franstalige liberaal uit opnieuw zijn twijfels over de uitfasering van kernenergie en de effecten daarvan op de CO2-uitstoot.

De centrale van Vilvoorde is een van de twee projecten die geselecteerd werden in de veilingen van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Het CRM moet België in staat stellen om over voldoende elektriciteitsvoorzieningscapaciteit te beschikken om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen wanneer het in 2025 uit kernenergie stapt.

“Geef toch toe dat men vandaag veel uithaalt naar de N-VA en minister Zuhal Demir. We wilden een federaal België, dus moeten we de gevolgen daarvan dragen. Groen zegt dat de N-VA een gevaarlijk spel speelt, maar wat gevaarlijk is, zijn degenen die ons doen geloven dat de CRM ons een gezondere vorm van bevoorrading voor de toekomst garandeert. We hebben het echter over de uitstoot van stikstof en methaan. Dus dan vind ik dat Zuhal Demir een beslissing heeft genomen in het voordeel van het milieu in plaats van andersom”, zei Bouchez in La Première.