Ook Carrefour bant plofkippen

Eerder hadden onder meer Colruyt, Delhaize, Lidl en Aldi al aangekondigd dat ze het welzijn van vleeskippen zouden verbeteren. “Better Chicken Commitment” is een initiatief van een dertigtal dierenorganisaties om het welzijn van de kippen te verbeteren.

“Tegen 2026 zal 100 procent van het verse en diepgevroren kippenvlees dat bij Carrefour België wordt aangeboden, voldoen aan de strengere welzijnscriteria van de ‘Better Chicken Commitment’“, zegt de supermarktketen woensdag in een persbericht. .

Carrefour zegt dat het al eerder initiatieven heeft genomen. “Vijfendertig procent van het hele assortiment kippen scoort goed op het gebied van dierenwelzijn”, zegt het bedrijf.

Volgens de strengere criteria moeten kippen onder meer meer ruimte krijgen en moet er meer natuurlijk licht in de stallen komen. Dat Carrefour pas in 2026 helemaal in lijn met de “Better Chicken Commitment” zal werken, heeft te maken met de tijd die nodig is om aanpassingen te doen aan de stallen.