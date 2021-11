Leerlingen Provinciale Handelsschool Hasselt vieren Halloween

De Provinciale Handelsschool Hasselt organiseerde in de eerste en tweede graad ‘Teamteaching’. “Tijdens deze ‘Teamteachmomenten’ pakken we periodes in het schooljaar projectmatig aan. Halloween is een voorbeeld van zo’n project”, klinkt het. In de voormiddag ontwierpen de leerlingen van 1A en 1B griezelige versiering tijdens de lessen P.O. om hun lokaal te versieren. Tijdens de les techniek maakten ze lekkere pompoensoep en hapjes voor de hele eerste graad. In de namiddag speelden ze leuke en leerrijke spelletjes in het thema van Halloween.