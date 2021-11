“Ik was met stomheid geslagen”, zegt Jos Brech over het vinden van Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in 1998. “Hij lag niet op zijn rug, hij lag gedeeltelijk op zijn buik. Ik heb hem bij de heupen gepakt en omgedraaid en op vitale functies gecontroleerd.” Hij geeft, liggend op de vloer, een demonstratie aan het hof.