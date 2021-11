COLUMN Michel Claesen: Het Belang van Munster

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen

In elk van de dertien deelgemeentes van Bilzen gebeuren er wel eens feiten die het provinciale of soms zelfs het nationale nieuws bereiken. Gelukkig zijn het vaak artikels die in de GoedNieuwsKrant verschijnen, maar wat er de voorbije week in Munsterbilzen allemaal aan het daglicht kwam, was voldoende om de krant om te dopen tot ‘Het Belang van Munster’.

Het begon allemaal met enkele roofovervallers die zich vanuit Steenokkerzeel naar café ’t Smidje verplaatsten om een schuilplaats te vinden. Ondanks het feit dat ze heel vriendelijk overkwamen, bleken ze toch wel wat op hun kerfstok te hebben. Gelukkig bestaan er ANPR-camera’s zodat verplaatsingen met verdachte voertuigen feilloos geregistreerd worden en ze dus 100 kilometer van de plaats delict opgenomen konden worden.

Enkele dagen later blijkt dat op het industrieterrein aan de Taunusweg in Munsterbilzen een verlaten chemisch bedrijf nog beschikt over een aanzienlijke voorraad gevaarlijk afval: 150.000 liter explosief, giftig en bijtend afval. Aangezien de situatie al aansleept sinds 2016, is het omliggende hekwerk in zo’n slechte staat dat iemand met slechte wil vrij eenvoudig het terrein kan betreden. Het getouwtrek tussen afvalverwerker OVAM, eigenaar DVW en de curator leidden ertoe dat de gemeente Bilzen nu het hekwerk gaat herstellen alhoewel ze geen betrokken partij zijn in dit faillissement. Ik vernam uit goede bron dat hierdoor de partijnaam ‘Trots op Bilzen’ nillens willens ter discussie is komen te staan.

Gelukkig was er de voorbije dagen ook positief nieuws uit Munsterbilzen. Dat sterrenrestaurant De Slagmolen een nieuwe vestiging start in kasteel Edelhof, kunnen we alleen maar toejuichen. Wel nog geduld uitoefenen tot de zomer van 2023. En tenslotte behoort het boomstamgraf in Munsterbilzen tot een van de 101 mafste geheimen van Limburg. De auteur van het boek De 101 geheimen van Limburg koos die ontdekking tot de meest aanbevolen bezienswaardigheid. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er nog niet van gehoord had, terwijl het toch al in 2006 bij wegwerkzaamheden werd ontdekt. Als het boomstamgraf weldra in de kerk een nieuwe plaats krijgt, zal ik zeker niet nalaten het gaan te bezichtigen.

Over geheimen gesproken: blijkbaar heeft de Sint in alle stilte zijn intrek genomen in het Sintpaleis (neen, niet in Munsterbilzen). De daaropvolgende nacht werden er vier klassieke Porsches gestolen op de parking van het nabijgelegen hotel. Ik suggereer niets, maar zet voor alle zekerheid een Porsche op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas.