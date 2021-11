Hamse Puzzelkast is één jaar (en toe aan vernieuwing)

De lockdown inspireerde de familie Bosmans om hun 'Puzzelkast' openen. Dat gebeurde in het najaar van 2020 en zo viert de puzzelkast inmiddels als zijn eerste verjaardag. Dagelijks worden puzzels uit de kast gehaald of weer ingewisseld. Zelfs in de wisselvallige zomer kwamen mensen van heinde en verre afgezakt voor urenlang puzzelplezier.

Het concept van de puzzelkast is simpel: iedereen die dat wil, mag een puzzel meenemen en mag die puzzel ook houden. Maar ben je de puzzel beu, dan is het ook fijn als je hem weer in de kast steekt zodat hij weer andere mensen puzzelplezier kan brengen. Iedereen kan een puzzel in de kast doneren om hem een tweede leven te geven. Meerdere keren per week doneren mensen nog steeds nieuwe puzzels. Zo staan de rekken in de kelder van de familie Bosmans ondertussen vol met honderden puzzels die nog voor de eerste keer in de wisselkast moeten. De huidige houten kast heeft ook afgezien door weersomstandigheden. Daarom willen ze met deze eerste verjaardag ook meteen de oproep lanceren voor een nieuwe, grotere kast.

Samen met vrijwilligers probeert de familie eerst elke puzzel eerst uit en noteren ze of er stukjes ontbreken in de doos. Vervolgens maken ze een foto van de puzzel die ze posten op hun Facebookpagina. Elke woensdag en zaterdag - en soms ook vaker - worden nieuwe puzzels in de kast gestoken zodat er een mooie roulatie is van puzzels voor kinderen en volwassenen.

Versiering

Doorheen het eerste puzzelkastjaar kwamen er ook steeds verbeteringen. Zo kleeft op elke puzzeldoos de unieke Hamse Puzzelkast-sticker en in de doos hangt een papier met uitleg waar je kan aanduiden of er stukjes beschadigd zijn of ontbreken. De ontbrekende stukjes worden ook met een kruisje op de foto aangeduid zodat de puzzelaar zich niet gek zoekt. De puzzels voor volwassenen worden nu steeds in een zakje gestoken en zo in de doos. Zo wordt vermeden dat de stukjes op straat belanden als de doos zou openvallen bij het meenemen. Er was zelfs een lener die als schenking zakjes gestikt had uit oude zakdoeken.

De kast werd op gepaste tijden versierd. Tijdens deze verjaardagsweek gebeurde dat met ballonnen, maar eerder pronkte er ook al een kerstboom, zomerlampjes, een paasboom, halloweenpuzzels… Andere leuke weetjes: er zijn enkele puzzels die enorm veel gekocht zijn, zo is de puzzel van 'Hanna Montana' al vijf keer aanwezig in de kast. Cartoonpuzzels van Jan Van Haasteren of That’s Life zijn enorm populair en worden de dag zelf al uitgeleend. Er zijn mensen die een wekelijks uitstapje te voet of met de fiets tot aan de kast doen.

Wedstrijd

Om haar eerste verjaardag te vieren organiseert de Puzzelkast ook een wedstrijd. “We vragen bezoekers om een papieren puzzelstukje uit de kast mee te nemen en er een leuke boodschap op te schrijven of een leuke tekening erop te zetten”, klinkt het bij de familie Bosmans. "Zo maken we allemaal samen een 'Reuze Puzzelkast Puzzel'. Iedereen mag zijn naam op de achterkant van het stukje noteren en zo maken ze kans op leuke puzzelprijzen voor verschillende leeftijden.”

Je vindt de Hamse Puzzelkast in Gerhoevenstraat 26c in Ham.