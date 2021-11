Boosterprik Johnson & Johnson goedgekeurd: 37.000 Limburgers krijgen extra prik

“De #IMC Volksgezondheid zal een globale visie uitwerken over de 3e prik. Op 27 november zullen we de operationalisering ervan bespreken. Zo geven we de vaccinatiecentra de duidelijkheid die ze vragen. Ondertussen hebben we al beslist om een extra prik voor J&J uit te rollen”, schrijft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdagochtend op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hiermee bevestigt de minister dat er een boosterprik komt voor wie eerder gevaccineerd werd met het vaccin van Johnson & Johnson waarvan aanvankelijk slechts één prik nodig was.

LEES OOK. Extra prik voor 37.000 Limburgers die Johnson & Johnson kregen