Dries Mertens krijgt voor aftrap tegen Estland huldiging voor 100e cap (terwijl hij die kaap eigenlijk al even voorbij is)

De 34-jarige aanvaller van Napoli vierde zijn honderdste cap in het nationale shirt tijdens het EK afgelopen zomer. Intussen zit Mertens aan 102 caps (21 doelpunten). Tegen Estland voorziet de KBVB de traditionele huldiging bij de mijlpaal voor de Leuvenaar, die sinds het EK niet meer bij België in actie kwam door een schouderblessure.

De Rode Duivels kunnen zich met een zege tegen Estland verzekeren van hun vijfde grote toernooi op rij. De KBVB rekent op een kolkend Koning Boudewijnstadion om de Belgen naar de overwinning te schreeuwen en voorziet daarom tal van randactiviteiten. Er staat onder meer een afterparty op het programma voor de 1895-aanhang na de wedstrijd. Op de piste rond het veld zorgt onder andere dj Sven Ornelis voor extra sfeer. Fans kunnen ook opnieuw levensechte foto’s laten maken waardoor het lijkt dat ze echt met een Rode Duivel gefotografeerd zijn. Dat gebeurt via een revolutionaire fotobooth en een twintigtal camera’s die de bewegingen van de supporters registreren.

© BELGA

De KBVB zet ook de ‘RBFA-legends’ in de bloemetjes. De Legends Club omvat de allergrootsten uit het Belgische voetbal en is samengesteld op basis van het aantal selecties, wedstrijden als kapitein, deelnames aan EK’s, WK’s of Olympische Spelen. Voor een officieel eerbetoon in de marge van het duel tegen Estland nodigt de voetbalbond Georges Heylens, Raoul Lambert, Erwin Vandendaele, Maurice Martens, Odilon Polleunis, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff en Jan Verheyen uit. Van enkele overleden leden, zoals Raymond Goethals of Jean Dockx, nodigt de bond een familielid uit.

De Rode Duivels-aanhang is voor de tweede keer sinds de coronacrisis weer en masse welkom in het Koning Boudewijnstadion. De KBVB laat weten dat 35.000 kaartjes ondertussen al de deur uit gingen.