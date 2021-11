Zijn prins Gabriël en prinses Amalia verliefd? Huwelijk alvast uitgesloten door oude wet

Volgens de Duitse journaliste Stefanie Richter, die in ‘TV Familie’ sprak, hebben prins Gabriël (18) en de Nederlandse kroonprinses Amalia (17) “een geheime, prille liefde”. Ook Argentijnse media speculeren al een tijdje over een Belgisch-Nederlands koppeltje. Maar een simpel huwelijksaanzoek lijkt niet mogelijk te zijn.

Een decreet uit 1830 van de Belgische grondwet stelt dat “leden van het stamhuys van Oranje-Nassau voor altyd uyt alle magt of gezag in België uitgesloten zyn”. Anders geformuleerd wil dat zeggen dat leden van het Nederlandse koningshuis in ons land geen enkele machtspositie mogen uitoefenen. Dat geldt voor zaken zoals overheidsfuncties, politieke ambten of het vorstenschap.

Wet aanpassen

Kan zo’n oude wet niet aangepast worden? Volgens gewezen kamervoorzitter Herman De Croo (Open Vld) niet. Volgens De Croo, een vriend van de monarchie, gaat het om een “eeuwenoude discussie”. “Men geraakt er gewoon niet uit”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Maar naar het waarom heeft ook hij het raden. “Misschien schept het precedenten: raak je aan dit thema, waarom dan niet aan een ander? We hebben vandaag goede contacten met de Nederlandse koninklijke familie. Het is eigenlijk menselijk om het aan te passen, maar het staat nu eenmaal in de papieren wet. De plooien van de geschiedenis zijn erin gestreken.”

Hoewel de aanpassing van de wet niet evident is, hebben een aantal parlementariërs van Open Vld ooit een poging gewaagd om het decreet op te heffen. Vincent Van Quickenborne probeerde in 2003 toen hij minister van Administratieve Vereenvoudiging was. Ook Bart Tommelein zag in 2006 een kans om de twee koningshuizen te verbinden met elkaar. Hun voorstellen konden niet op een meerderheid rekenen, dus werd het opzij geschoven.

Achterpoortjes

De grondwet aanpassen is ingewikkeld, maar niet onmogelijk, zei royalty-kenner Jo De Poorter tijdens een interview bij De ochtend op Radio 1. Maar zover zou het zelfs niet hoeven te komen. “België zou België niet zijn als er geen achterpoortjes zouden zijn. Een mogelijkheid zou zijn dat prins Gabriël zijn Belgische nationaliteit opgeeft en de Nederlandse nationaliteit aanneemt. Bovendien is het geen acuut probleem. Als je kijkt naar prins William, die tien jaar verloofd is geweest met Kate Middleton... Er is nog wat tijd.”

Een goede match

Een eventueel huwelijk tussen prins Gabriël en prinses Amalia zou alvast een goede zaak zijn voor het Nederlandse koningshuis, meent De Poorter. “Dat zou met prins Gabriël iemand op de troon krijgen, een prins-gemaal, die zijn hele leven lang opgeleid is om dat soort werk te doen. Dat is een vrij uitzonderlijke situatie”, zegt hij. “Er zijn weinig mensen in de wereld die voor zo’n rol in de schaduw zijn weggelegd.”

De Poorter ziet in het prille koppel wel een goede ‘match’. “Ze passen goed bij elkaar, qua leeftijd en karakter”, zegt De Poorter. “Zowel prins Gabriël als kroonprinses Amalia hebben een grote dynastieke verantwoordelijkheid . Er is geen betere manier om die taken te vervullen dan ze samen te volbrengen.”