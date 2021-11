“Jullie zijn een bende vette klootzakken”: onthutsende scheldtirade en bedreiging aan ref in 1B, Deinze-voorzitter beboet

Na het laatste fluitsignaal van de bewuste wedstrijd was Van De Weghe helemaal over zijn toeren. De voorzitter voelde zich bestolen van een thuisoverwinning, nadat scheidsrechter Staessens de 1-0 in het slot van de partij (terecht) had afgekeurd. Hij begaf zich samen met zijn dochter in de neutrale zone om de scheidsrechter op te wachten wanneer die het veld verliet.

De aanwezige match delegate zag Van De Weghe naar de scheidsrechter stormen, maar hield hem tegen aan de zijlijn. De voorzitter riep toen al woedend dat hij de scheidsrechter “een lap op zijn muil” zou geven omdat Deinze “bestolen” werd. Samen met zijn dochter probeerde de afgevaardigde hem te kalmeren. Maar toen het scheidsrechterstrio de spelerstunnel naderde, kon Van De Weghe zich niet inhouden.

Enkele citaten van de voorzitter volgens Staessens verslag: “Jullie zijn een bende vette klootzakken”, “Ik zal eens op jullie muil komen kloppen”, “Maak maar weer een verslagske op”. De ploegafgevaardigde van Deinze voorkwam dat Van De Weghe de arbiters achterna ging in de spelerstunnel. Ook zijn dochter riep hen nog enkele verwensingen toe.

Het Bondsparket eiste 2.500 euro boete voor het incident, maar Deinze hoopte op clementie en wierp op dat Van De Weghes tirade voortvloeide uit frustraties. Het Disciplinair Comité wees er echter op dat hij als voorzitter een voorbeeldfunctie heeft en zich dus moet kunnen beheersen. De boete werd bevestigd.

Deinze treft volgens het Disciplinair Comité ook schuld, omdat de club er niet in slaagde haar voorzitter uit de neutrale zone te houden. Daar moet Van De Weghe een accreditatie voor hebben, maar die legde de voorzitting niet voor. Deinze moet 1.500 euro boete betalen.