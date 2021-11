Feyenoord volgt onze suggestie op: Rotterdamse club overhandigt Dessers speciaal shirt met nummer 92

Begin deze week schreven we nog dat Cyriel Dessers misschien een rugnummerswitch moet overwegen. Van 33 naar 92. Haalde Feyenoord de mosterd bij ons of niet? Feit is dat de Rotterdamse club hem een speciaal shirt met… jawel, rugnummer 92 overhandigde.

Scoren in de 92ste minuut. Cyriel Dessers heeft er dit seizoen een patent op. Als invaller slaagde hij daar voor Feyenoord al vier keer in. Tegen PSV, NEC, Sparta en afgelopen zondag tegen AZ. Om die reden deden we dinsdag nog een suggestie. “Voorlopig draagt de 26-jarige Tongenaar nog het shirt met nummer 33. Maar misschien moet hij stilaan een switch overwegen. Nummer 92 zou een primeur zijn in de clubhistorie van Feyenoord”, schreef onze journalist. Het lijkt erop dat ze in Rotterdam ook Het Belang van Limburg lezen, want wat gebeurde dinsdagavond? De club overhandigde Dessers een speciaal shirt met…. U raadt het al: rugnummer 92. “Dit is een goeie, hoor”, lachte Dessers. “Kan ik nog van nummer veranderen?”