Minister Petra De Sutter roept ambtenaren op zo veel mogelijk te telewerken

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) heeft in een brief aan de 65.000 federale ambtenaren opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. “Om de mogelijke vierde coronagolf plat te drukken, trek ik de kaart van voorzichtigheid”, aldus de vicepremier.

De Sutter roept de voorzitters van de federale overheidsdiensten met aandrang op om hun medewerkers opnieuw zo veel mogelijk te laten telewerken. “Voor mij is telewerken een kwestie van solidariteit met de verpleegkundigen en artsen van de ziekenhuizen en de meest kwetsbaren”, stelt de minister.

De brief van De Sutter werd dinsdagavond verstuurd en volgt op het Overlegcomité van 26 oktober, waar besloten werd om telewerk opnieuw te promoten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot een verplichting kwam het echter niet. De regering roept wel op om de huidige mogelijkheid van drie telewerkdagen per week per ambtenaar als minimum te hanteren.

De Sutter onderstreept dat de federale diensten een voorbeeldfunctie hebben inzake telewerk in coronatijden.