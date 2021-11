Youth For Climate laakt verzet van Demir tegen Belgische deelname High Ambition Coalition

Activisten van Youth for Climate, gesteund door de Klimaatcoalitie, protesteren woensdag voor het kabinet van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA). Ze willen zo hun woede tonen over de weigering van de Vlaamse minister om deel te nemen aan de High Ambition Coalition.

De activisten laken dat Demir eerder al de Europese klimaatdoelstellingen probeerde te heronderhandelen en de EU blokkeerde in het vervoegen van de coalitie. Ze verzet zich nog steeds en verhindert zo de deelname van België, klinkt het in een persbericht. “We zijn geschokt te constateren dat een van de vier ministers van Milieu van ons land nog steeds weigert de verantwoordelijkheid op te nemen voor het bestrijden van de huidige klimaat- en sociale crisis.”

De High Ambition Coalition is een groep landen die meer klimaatambitie willen. De Europese Unie zei klaar te zijn om toe te treden, net als onder meer lidstaten Duitsland, Frankrijk en Nederland. België vervoegt de coalitie niet, omdat Vlaanderen zich verzet. De coalitie maant alle landen aan om uitstootdoelstellingen aan te nemen die de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius kunnen houden.

“De keuzes van Zuhal Demir versterken de beschamende positie van België, die lager in de rangschikking staat dan China en India in de Climate Change Performance Index. We kunnen andere landen niet langer veroordelen voor hun gebrek aan ambitie als die van ons zo goed al onbestaand is”, aldus Youth For Climate nog. “Het wordt tijd dat minister Demir de verantwoordelijkheid opneemt. We staan erop dat ze eindelijk doet waarvoor ze werd verkozen, we willen geen loze beloften meer.”