Ruim 200 migranten gered die Kanaal probeerden over te steken

Maandag en dinsdag zijn meer dan 200 migranten gered die via het Kanaal het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken met zelfgemaakte boten. Dat meldt de Franse maritieme prefectuur voor het Kanaal en de Noordzee in een persbericht.

Tijdens zeven verschillende operaties werden in totaal 210 migranten gered en naar de Franse kust gevoerd. De actie ging van start nadat de reddingsdiensten van Gris-Nez op de hoogte werden gebracht dat de boten in moeilijkheden waren gekomen in het Nauw van Calais, aldus de maritieme prefectuur.

Zelfs nu de winter eraan komt, probeerden de afgelopen dagen nog heel wat mensen het Kanaal over te steken richting het VK.

Donderdag nog werd het lichaam aangetroffen van een migrant in een boot die was aangespoeld in Wissant, samen met twee mensen die onderkoeld waren. Een dag eerder kwam een migrant om het leven en werd een andere als vermist opgegeven, terwijl bijna 800 mensen gered konden worden.

Sterke toename

Volgens de maritieme prefect Philippe Dutrieux hebben tussen januari en eind augustus al ongeveer 15.400 migranten zich gewaagd aan de gevaarlijke oversteek, van wie er 3.500 gered moesten worden.

In 2020 probeerden nog 9.500 mensen het Kanaal over te steken, in 2019 waren dat er 2.300 en in 2018 600.