Een misdaad tegen het pizzadom en de hoogste score ooit: dit was ‘De slimste mens’

Liefst vijftien jaar lang heeft Erik Van Looy moeten zagen voordat hij actrice Tine Embrechts in zijn quiz heeft gekregen. Eindelijk is het gelukt, en hoe. Voorts is er nog de walging bij een misdaad tegen het pizzadom en de waarschuwing voor Erik om aan zijn gezondheid te denken.

De winnaar van dinsdagavond:

Hoewel ze niet graag quizt en 15 jaar lang nee heeft gezegd, wint Tine Embrechts op indrukwekkende wijze. Ze breekt zelfs het recordaantal seconden.

Ze speelde een heel degelijke wedstrijd, maar bij de filmpjesronde gooide ze pas echt hoge ogen. Ze snoepte vier trefwoorden af van Alexander Heyndrickx’ filmpje over de dood van The Rolling Stones-drummer Charlie Watts, en bij het fragment van Meyfroidt over F*** you very, very much kon ze ook nog twee antwoorden aanvullen. En dan moest haar filmpje nog komen. Snel wist ze alle vijf trefwoorden op te noemen over tennisster Naomi Osaka en haar exit op Roland Garros na mentale problemen.

Zo landt Embrechts op 667 seconden, waarmee ze het vorige record van Het Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe met twee seconden verbeterde.

De verliezer:

Hockeyer Alexander Heyndrickx is tactisch ijzersterk in de finale, maar tegen Geert Meyfroidt moet hij dit weer wel het onderspit delven. Bij de vraag hoe de dieren heten die Mowgli tegenkomt in Jungle book, heeft de intensivist genoeg aan drie antwoorden.

De nieuwkomer van woensdagavond:

De Nederlandse zangeres van ‘Hou je bek en bef me’, Merol.

De beste quotes:

Embrechts werd al eerder gevraagd om mee te doen door Erik Van Looy: “Ik heb een keer ja gezegd, maar dan afgebeld. Ik had gezegd: geef mij tot maandag. Zondagnacht om halfvijf ben ik naar de badkamer gegaan om hem te sms’en.”

***

Jennifer Heylen: “Is het waar dat als je in narcose gaat, dat de studenten voelen aan de prostaat?”

Meyfroidt: “Nee, ik weet niet waar die mythe vandaan komt.”

Van Looy: Van waar die interesse in de prostaat?

Heylen: Iedereen zou interesse moeten hebben in de prostaat. Gij zeker Erik, op uw leeftijd!

Het mooiste moment:

Sommige mensen zijn gevoelig voor ananas op pizza. Maar in De slimste mens ging het nog een stukje verder. In de fotoronde werden pizza’s getoond met wel heel erg bedenkelijke toppings. Zoals kiwi’s, vijgen en drijven. Jennifer Heylen verwoordt het zoals wij ons ook voelen: Sommige mensen willen echt de wereld zien branden. Als je zoiets doet, dat neem ik die echt kwalijk.”

De tussenstand