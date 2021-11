Adviseurs Comité I spreken voorzitter tegen: “Geen structuren die extreemrechts bevoordelen”

Twee adviseurs van het Comité I, het comité dat toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten, spreken beweringen tegen van de voorzitter van het Comité Serge Lipszyc over extreemrechts. Ze doen dat in een brief naar Kamervoorzitster Eliane Tillieux, waarover La Libre Belgique woensdag schrijft.

“Er is geen enkele informatie, ondersteund door eender welk bewijs, dat de geïnstitutionaliseerde structuren binnen de Belgische staat extreemrechts zouden bevoordelen. We weten niet vanwaar die informatie komt”, schrijven Thibaut Vandamme en Pieter-Alexander De Brock.

De twee adviseurs stellen ook dat het rapport dat vorige week uitlekte naar de pers en maandag aan het parlement werd overgemaakt, “in geen geval afkomstig is van het Comité I”. “We hebben geen idee wat er in het rapport staat en we hebben nooit de vraag gekregen om er aan bij te dragen. We weten alleen wat we in de pers hebben gelezen.”

De twee vermoeden dat de uitspraken van Lipszyc over een toename van extreemrechts binnen de staatsstructuren “gratuite verklaringen zijn”, “die helemaal niet gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is binnen het Comité I, afgezien van een klein aantal gekende gevallen binnen Defensie die actief worden opgevolgd”.