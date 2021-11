Een archiefbeeld van de Breeërsteenweg in Kinrooi. — © Google Streetview

Kinrooi

Op de Breeërsteenweg in Kessenich is dinsdag rond 20.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een auto en een tractor botsten er tegen elkaar. Voor een vrouw kwam alle hulp te laat. Ze overleed op de plaats van het ongeval. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De weg was een hele tijd afgesloten voor alle verkeer. mm