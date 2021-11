Waarom het geen slecht idee is om je aan te sluiten bij deze Vlaamse fietsorganisaties

Met eindejaar in aantocht verzoeken tal van organisaties me mijn lidmaatschap en bijbehorend plastic kaartje te hernieuwen. Zo ook Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB), Vlaanderens twee grootste organisaties voor wielertoeristen én hun familie. Zij promoten niet alleen goedkopere deelname aan toertochten, kortingen in fietswinkels en op fietskleding, maar spelen vooral hun fietsverzekering uit als troefkaart. Maar wat heb ik daar nu aan? En heb ik aan mijn klassieke “familiale polis” niet voldoende? Of toch ook eens bij de grote fietsverzekeraars kijken?