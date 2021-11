Bondscoach Belgian Cats debuteert met aartsmoeilijke partij in Bosnië: “Het zal oorlog worden”

Na vijf jaar van wervelend succes onder bondscoach Philip Mestdagh gaan de Belgian Cats donderdag (20 uur) in Bosnië op zoek naar nieuwe triomfen. Ditmaal met Valéry Demory (58) als nieuwe sportieve baas. De Franse coach krijgt van de federatie de niet simpele opdracht om de Cats nog verder richting wereldtop te stuwen. De eerste opdracht in het kader van de EK-kwalificatie richting Eurobasket 2023 is een zware dobber. “Het zal oorlog worden in Bosnië”, beseft de kersverse bondscoach van de Belgian Cats.

De Belgian Cats, na twee bronzen medailles op een EK (2017 en 2021), een vierde stek op het WK van 2018 en een kwartfinale op de allereerste Olympische Spelen afgelopen zomer, zijn ondertussen opgerukt naar de zesde stek op de wereldranking. De volgende doelen zijn het WK van 2022 in Australië (kwalificatieronde in februari), het EK in 2023 in Israël/Slovenië en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Valéry Demory moet met de new look Belgian Cats die ambitie invullen. De Fransman, die als speler maar liefs 121 keer uitkwam voor zijn land en met topploegen als Limoges en Pau-Orthez schitterde, is al sinds 2000 als coach aan de slag. Met succes want hij werd in Frankrijk en in het vrouwenbasketbal al drie keer kampioen (in 2019 met Lyon en Julie Allemand), viermaal winst in de Franse Cup en werd hij tevens twee keer uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Hij combineert de job van bondscoach van de Cats met die van clubcoach van Montpellier.

© BELGA

Hongerige groep

Een topper in Frankrijk die uitkomt in de Euroleague en in de poule zit met het Russische Ekaterinburg van Emma Meesseman. “We speelden enkele weken geleden tegen Emma. We spraken eventjes, maar ik moet je niet vertellen dat onze programma’s enorm druk zijn. Afgelopen weekend was er nog competitie zodat ik met de Belgian Cats maar een viertal trainingen heb kunnen afwerken. Dit in combinatie met het leren kennen van de staf en ook wat individuele gesprekken met de speelsters,” zei coach Valéry Demory bij aankomst in Sarajevo. Zijn indruk van de selectie met ten opzichte van de Olympische Spelen in Tokio vijf nieuwe speelsters (Ine Joris (20), Nastja Claessens (16), Maxuella Lisowa (20), Laure Resismont (23) en Becky Massey (21)) is alvast positief. “Een hongerige groep, met veel potentieel. Ik ben fier dat ik in mijn eerste buitenlandse opdracht deze Belgische selectie mag coachen. Of ik veranderingen ga brengen? Mijn voorganger Philip Mestdagh heeft schitterend werk geleverd en ik wil daar nu in eerste instantie mijn persoonlijke touch aan toevoegen. Met snel basketbal in combinatie met een agressieve verdediging is mijn filosofie. Als er volgende zomer meer tijd is en we hopelijk het WK kunnen voorbereiden is er meer tijd om te trainen en automatismen te verfijnen.

© BELGA

Tien groepswinnaars en vier beste tweedes naar EK 2023

De weg naar het EK is voor de Belgian Cats geen sinecure. Van de tien groepen zijn de groepswinnaars en slechts de vier beste tweedes rechtstreeks geplaatst voor het van 2023. Noord-Macedonië (wereldranking 79) mag geen probleem vormen, Duitsland (nummer 40) is met veel jong talent het opkomende land in het vrouwenbasketbal en Bosnië (nummer 27) is een taaie opponent. De Cats verloren op het EK juni nog van Bosnië. Zij beschikken met de van de Bahamas afkomstige Jonquel Jones over misschien wel de beste speelster van de wereld. De 27-jarige en 1m98 grote power forward is ploegmaat van Emma Meesseman in Ekaterinburg en MVP (Connecticut Sun) van de WNBA afgelopen zomer. “Haar afstoppen is moeilijk. Maar als zij dertig punten scoort en we kunnen de rest beperken zijn er beslist mogelijkheden”, aldus nog bondscoach Valéry Demory die op training zelfs al enkele woordjes Nederlands sprak. Willen de Belgian Cats zeker zijn van het EK is groepswinst echter aan de orde. Donderdag volgt voor de Cats onder de nieuwe bondscoach de eerste test. Zondag in Kortrijk met de thuiswedstrijd versus Duitsland de tweede.

Programma poule A donderdag: 19.30 Duitsland-Noord-Macedonië; 20.00 Bosnië-BelgiëTV: rechtstreeks op Sporza vanaf 20 uur