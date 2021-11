Weigering vergunning gascentrale Vilvoorde verrast ook minister Van der Straeten

Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) noemt de weigering van de vergunning voor de centrale in Vilvoorde door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verrassend, gezien alle indicatoren op groen stonden. Ze waarschuwt voor rechtsonzekerheid voor industriële projecten in Vlaanderen.

“Dit is een verrassende uitspraak want alle indicatoren stonden op groen. De flexibele energiecentrale van Vilvoorde had over de hele lijn tot twee keer toe gunstig advies gekregen van haar eigen Vlaamse administratie. Dit creëert rechtsonzekerheid voor alle industriële projecten in Vlaanderen”, aldus Van der Straeten over de beslissing van Demir.

Nog volgens de energieminister zijn er binnen het CRM-mechanisme - het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ervoor moet zorgen dat de stroombevoorrading wordt verzekerd na de kernuitstap - oplossingen voorzien indien er problemen opduiken met vergunningen. “Naast de beroepsmogelijkheden door de exploitant zijn er binnen CRM werkingsregels ook oplossingen voorzien als er problemen met vergunningen opduiken. Dit gaan we de komende dagen verder bekijken”, aldus de minister.

“Na 20 jaar stilstand en blokkering moeten we eindelijk weer vooruit in dit land. Samenwerking is daarvoor ten alle tijde noodzakelijk”, klinkt het nog.