Twee dodelijke ongevallen aan Antwerpen-Berchem werden veroorzaakt door vrachtwagens van zelfde leverancier

De twee dodelijke ongevallen op het plein voor het treinstation Antwerpen-Berchem zijn allebei veroorzaakt door een vrachtwagen van dezelfde firma die leverde aan broodjeszaak Panos. Vorige zaterdag en maandag kwamen twee vrouwen om toen ze op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein werden aangereden door een vrachtwagen die achteruit reed. Het is verboden om op het plein te rijden, zegt de Antwerpse politie, die dinsdagochtend dranghekken plaatste. Een van de twee slachtoffers was een 18-jarig meisje uit Viersel (Zandhoven), het andere is een 55-jarige vrouw uit Borgerhout.

“Het klopt dat de twee dodelijke aanrijdingen die maandag en zaterdag gebeurden op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, twee keer veroorzaakt werden door een vrachtwagen van onze onderaannemer die leverde aan onze klant Panos”, zegt Nele Van Malderen, communicatiedirecteur van bakkersleverancier La Lorraine. “Beide betrokken chauffeurs hebben zich niet aan onze instructies gehouden want de ongevallen zijn gebeurd op een andere plek dan wat wij als adres hadden opgegeven in onze instructie. Zoals geweten is verkeer niet toegelaten op het plein. Wat het nog onbegrijpelijker maakt is dat het twee bijna identieke ongevallen zijn, gebeurd tijdens het achteruitrijden.”

“We zijn er kapot van, en verstomd. We hebben hier geen woorden voor”, reageert Van Malderen. “Er is onherstelbaar leed aangericht. Momenteel houden we een crisisoverleg en bekijken we op het hoogste niveau of we maatregelen moeten nemen tegen de firma of de betrokken chauffeurs. Er wordt nu geëvalueerd of we nog verder willen gaan met die firma. Voordien zijn er nooit problemen geweest met de onderaannemer”.

Na de twee dodelijke ongevallen werden er dinsdag verschillende dranghekken geplaatst aan het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein. Bestel- en vrachtwagens kunnen het plein niet meer oprijden voor leveringen in het station. Dat was overigens sowieso al verboden.

