Jacques Vermeire en Axel Daeseleire schuimen vanaf vanavond in Eenmaal andermaal op VTM allerlei rommelmarkten af, om de kunst die ze daar vinden voor zo veel mogelijk winst te veilen. En ook in het echte leven zijn de twee BV’s gepassioneerd door kunst en antiek. “Soms verkopen we ook iets, maar het merendeel van de stukken houden we voor altijd bij.”