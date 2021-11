Wie met Johnson & Johnson is gevaccineerd, krijgt het best een extra prik met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat adviseert de Hoge Gezondheidsraad en de verschillende regeringen zetten daarvoor woensdag zo goed als zeker het licht op groen. Maar de vermoedelijke timing van de vaccinaties zou voor sommigen, die begin volgend jaar op reis willen, wel voor problemen kunnen zorgen.