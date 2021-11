Wie een vervalst Covid Safe Ticket gebruikt, riskeert vanaf nu celstraf

Het Covid Safe Ticket wordt al een tijd gebruikt in ons land, maar sinds 1 november is het in Vlaanderen ook een voorwaarde voor wie ouder is dan zestien jaar om binnen te mogen in restaurants, cafés en fitnesszaken. In Brussel en Wallonië moest je het CST al eerder bovenhalen.

Een cafébaas wordt geacht om van elke klant de QR-code op de CST te scannen, en de identiteitskaart te controleren om zeker te zijn dat de klant niet het CST van iemand anders gebruikt.

In Vlaanderen werd eerder al een decreet gestemd, waardoor rechters in principe een boete kunnen opleggen aan overtreders. Ook in Brussel gebeurde dit.

De nieuwe richtlijn van het College van Procureurs-generaal maakt het nu mogelijk dat het parket overtreders meteen een minnelijke schikking kan opsturen. Er hoeft geen rechtszaak opgestart te worden. Het legt ook duidelijke bedragen vast.

Wie op café betrapt wordt zonder ‘corona-paspoort’, riskeert nu meteen een boete van 250 euro te krijgen. De cafébaas die iemand zonder CST heeft toegelaten in zijn zaak, zal op zijn beurt een boete van 750 euro ontvangen.

Maar wie de uitbater van een café of restaurant probeert te belazeren, en een vals CST bovenhaalt, riskeert de zwaarste straf. Volgens de richtlijn zal die persoon gedagvaard kunnen worden voor de strafrechter, wegens valsheid in geschrifte. In dat geval riskeert de dader tot vijf jaar cel.

“De richtlijn laat het parket wel de mogelijkheid om deze personen eerst toch nog een minnelijke schikking van 750 euro aan te bieden”, zegt An Schoonjans, woordvoerder van het College van Procureurs-generaal. “Maar als je niet op dat voorstel in gaat, zal je alsnog voor de strafrechter worden gedaagd.”