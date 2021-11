“Meestal zonnig, en hele dag droog”

Vandaag blijft het in Limburg opnieuw meestal zonnig.

De wolken die voor vanavond op de weerkaarten stonden, blijven volgens de laatste ontwikkelingen ten noordwesten van onze provincie hangen. Daardoor zal het ook vanavond nog licht bewolkt tot helder zijn en blijft het vanzelfsprekend overal heel de dag droog.

De temperatuur kan in Limburg oplopen van minima rond het vriespunt naar een maximum rond 11 of lokaal 12°C. Dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. De wind doet het nog altijd rustig aan en komt uit het zuidwesten.

Vanwege de brede opklaringen zal het vanavond opnieuw snel afkoelen. In de nacht naar donderdag kan het dan het op meerdere plaatsen dan ook weer tot grondvorst komen.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.