Zolang Poetin over hem waakt, zal hij niet stoppen: hoe duizenden mensen de speelbal van een Wit-Russische dictator zijn geworden

Poolse ordediensten houden migranten die door Wit-Rusland zijn aangevoerd tegen aan de grens. Gevreesd wordt voor een gewelddadig treffen. — © via REUTERS

Aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen neemt de spanning hand over hand toe. Ruim vierduizend migranten zijn er het slachtoffer van de politieke wraak op de EU van de laatste Europese dictator, Alexander Loekasjenko. Al maanden vliegt hij mannen, vrouwen en kinderen uit Azië en het Midden-Oosten naar zijn Wit-Rusland om ze vervolgens over de Europese grens te duwen. De EU beticht Wit-Rusland van “gangsterpraktijken”. Maar zolang Poetin over hem waakt, zal Loekasjenko niet stoppen.