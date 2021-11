Volg de gemeenteraad van Bilzen over onder meer toelages buitenschoolse kinderopvang

Bilzen

Dinsdagavond komt de gemeenteraad van Bilzen samen. De vaststelling van enkele verkeersreglementen waaronder het aanbrengen van een onderbroken asmarkering op Pijpenhof staat op de rol, evenals de toelages voor buitenschoolse kinderopvang. De raad buigt zich ook over de toewijzing van het horecaproject Kasteel Edelhof aan de voorgestelde kandidaat. De gemeenteraadszitting is live te volgen via PC, tablet of smartphone op HBvL vanaf 20u. (JoGe)