Het Natuurhulpcentrum heeft dit jaar al meer dan 11.000 dieren opgevangen. Een absoluut record. En het jaar is nog niet eens om. Door de natte zomer, was er een enorme stijging in het aantal roofvogels, dassen en konijnen dat werd binnen gebracht. Omdat het aantal opgevangen dieren elk jaar weer stijgt, heeft het Natuurhulpcentrum besloten meer in te zetten op adoptie. Zo kan je sinds kort ook reptielen adopteren, als je ervaring hebt tenminste.