Voor dik 10.000 euro boetes opgesteld bij controles zwaar vervoer in Bilzen

Bilzen

Dinsdag zijn bij controles zwaar vervoer op het Bilzense industrieterrein Eikaart voor dik 10.000 euro boetes opgesteld. De zwaarste boete was 1.775 euro voor verschillende inbreuken op de technische eisen. Zo vertoonden de remmen van de oplegger op een as een te groot verschil. Twee bestuurders moeten 1.650 euro betalen omdat ofwel omdat het vervoersdocument bij een ADR-transport ontbrak ofwel opnieuw voor inbreuken op de technische eisen. Het voertuig mocht niet meer in het verkeer omdat er gaten in het rubber van de banden zaten. Het ijzer was zichtbaar. De banden werden ter plaatse vervangen voor de reis hervat mocht worden.

De meeste andere boetes gingen ook over het niet in orde zijn met de technische eisen en gebrekkige ladingzekering. Een kleine graafmachine moest naar een andere oplegger worden overgeladen en er stonden stapels bakstenen ongezekerd op een laadbak.

Twee bestuurders moesten hun rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren na een positieve ademtest. Een van hun had nog maar een voorlopig rijbewijs.

Andere overtredingen die nog werden vastgesteld: het niet dragen van de veiligheidsgordel, foutparkeren en een verlopen keuring. mm