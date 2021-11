Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Dat meldt haar kabinet via een persbericht. Tegelijkertijd heeft de minister wel een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de vernieuwing van de gasinstallatie aan de Gentse Ringvaart in Wondelgem.