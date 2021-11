Grensburgemeesters vragen carnavalisten om gezond verstand te gebruiken

Carnavalisten in Limburg kijken reikhalzend uit naar donderdag. Na twee jaar afwezigheid kunnen ze eindelijk opnieuw de start van het carnavalseizoen vieren. In het Maasland verwachten ze enkele honderden tot duizenden feestvierders, en die komen niet alleen uit onze provincie. Nu in Nederlands-Limburg verschillende activiteiten zijn afgelast door de stijgende coronacijfers zullen ook Nederlandse carnavalisten de grens oversteken. Burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen roept alle carnavalisten op om hun gezond verstand te gebruiken en de regels correct na te leven.